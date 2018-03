Prefetto sospeso per abuso di ufficio, lungo interrogatorio per Malfi

Oltre cinque ore e mezza, è durato l’interrogatorio di garanzia per Salvatore Malfi, prefetto di Salerno, sospeso per tre mesi dall’incarico dopo le indagini della procura di Vercelli. Come già reso noto, risulta indagato per abuso d’ufficio.

Il possibile ricorso

Il funzionario del Governo, quando era in carica nella prefettura di Vercelli, dal 2011 al 2016, avrebbe creato un clima di terrore e di tensione tra i suoi collaboratori, utilizzando toni e atteggiamenti discriminatori. Il suo avvocato ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello al Tribunale della Libertà di Torino contro l’ordinanza di sospensione dal pubblico servizio disposta dalla procura.