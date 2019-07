Manutenzione straordinaria: a Salerno manca l'acqua per cinque ore

Cinque ore senza acqua in città. Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Tiberio Claudio Felice, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica.

I disagi

Dureranno dalle ore 11.00 alle ore 16.00 di mercoledì 3 luglio e interesseranno Via Tiberio Claudio Felice dal civico numero 3 al civico numero 25.