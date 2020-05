Lavori nella Valle dell'Irno: interruzioni elettriche il 17 e il 18 maggio

Valle dell'Irno al buio, tra il 17 e il 18 maggio: da mezzanotte e fino alle 6 di domenica e dalle 21 alle 3 di lunedì, infatti, ci sarà un’interruzione elettrica per alcuni lavori. A renderlo noto, la E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Zona Salerno-Sala Consilina, impegnata nel rinnovo della rete di alta tensione.

Di seguito, i comuni e le strade della Valle dell’Irno coinvolti:

Comune di Baronissi: Traversa Municipio, Viale Ferrovia, Via Roma, Via Convento, Via Cutinelli, Via Ferreria, Via Gronchi, Via Fondo Pagano, Via Dalla Chiesa, Via Allende, Via Bellini, Via Capacchione, Via Carpineta, Via Don Minzoni, Via Lavinaio, Via Ferraria, Via Orignano, Via Pagano, Mario, Via San Chirico, Via Trinità, Via Vituro, Via Vicinale del Pastaniello, Via F.lli Napoli.

Comune di Calvanico: Corso Umberto I, Piazza Abate Conforti, Piazza Conforti L., Piazza Conforti R., Piazza Europa, Piazza Garibaldi, Piazza Giordano F., VCO Conforti A., Via Bisogno, Via Casa Pironti, Via Cavallotti, Via Cimitero, Via C. Colombo, Via D’Orsi, Via Frate Biagio, Via Generale Da Bormida, Via Giotto, Via Imbriani P. e Via Indipendenza, Via Leone F., Via Madonna SS Loreto, Via Maggiore Galliano, Via Magnone L., Via Municipio, Via Nicotera G., Via Chiaio, Via Palmieri, Via Pizzone, Via delle Poste, Via Provinciale, Via Regina Margherita, Via Roma, Via Sant’Agnello, Via SS. Salvatore, Via San Rocco, Via Tasso, Via Vignola, Via Visconti Venosta.

Comune di Fisciano: BVI Penta, Largo Barbuti, Loc Bivio Spiano, Loc Bolano SP, Loc Castagneto, Loc Madonna Soccors, Loc Mesanola, Pte Mandola, Piazza Celentano, Piazza Negri A., Piazza Par. G. Ricciardi, Piazza Umberto, Strada Statale, Strada Statale 88, Trv Ten. Nastri, Viale del Progresso, Viale dell’Agricoltura, Via Cimitero, Via San Rocco, Via dei Cipressi, Via Statale 88, via Fondo Papa, Via Mulino, Via Barbuti, via Brodolini, via Carpineto, via Cervito, via Chiesa, via Colombaia, via Giovanni Paolo II, via Curteri, via De Filippo, via dell’Industria, via Faraldo, via Galdieri R.M., Via Mandrizzo, via Nuova Consortile, via Pettano, via Ponte Melillo, via Porcoreccia, via Pozzillo, via Prignano, via Principe Umbert, via Provia Cervito, via San Giovanni, via San Lorenzo, via San Michele, via dell’Irpinia, via San Nicola, via Popa, via Santa Maria, via Settefichi, via Soccorso, via Vignadonica, via Villa, via L. FRZ Villa, via VIII Settembre, via degli Arceri, via delle Industrie, via Don Minzoni, via Lavinaio, via Allende S., via Alemagna C.A., via Ardovino F., via Bolano, via Casa Naddeo, via Casa Papa, via del Centenario, via Crisoli, via De Caro, via Gramsci, via Ianniello, via Lombardi, via Quattro Novembre, via Siniscalchi, via Starza FR. Bolan, via Tenente Nastri, via Amendola, via P.C.Fiocchi, via Arco, via Bocca dell’Acqu, via Rocchi, via Faia, via Fontanella, via Fusana, via Mai, via Meteria, via Migliano, via Nicodemi Rubino, via Rocchi FR. Gaianno, Via Subia, via Teggiano, via Isolella, via della Panoramica, via Quarasano, via Lamberti, via Macchione, via Nicodemi, via degli Ulivi, via De Falco, via Mesanole, via Pendino, via Torre, via Canfora, via De Falco G., via Don Melillo, via Le Selve, via Pastanella,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Comune di Mercato San Severino: Via Acquarita, Via Cerrella, Via Parrocchia, Corso Diaz, Frazione Pandola, Piazza Cesare Battisti, Piazza Dante Alighieri, PIazza Garibaldi, Piazza Imperia, Piazza Rocco Alfredo, Piazza XX Settembre, Vco Breve, Vco Cretaglie I, Vco Fiume I, Vco Fiume II, Vco Storto, Vco Torrente II, Via Municipio, Via Pizzone, Via Roma, Via Colombaia, Via Castello Pandola, Via Cerro, Via Correale, Via D’Amato, Via Fiorillo, Via Guerrasio Pando, Via Dell’Oglio, Via dei Normanni, Via delle Puglie PA, Via San Magno, Via San Rocco Pando, Via Spirito Santo, Via Cacciatore L., Via Campo Sportivo, Via Madonna del Soc., Via Castello, Via Circonvallazioni, Via D’Annunzio, Via Dante Alighieri, Via Solofrana, Via Ten. Falco, Via Firenze, Via Giovanni XXIII, Via Guerrasio A., Via Licinella Centro, Via Matteotti, Via Nuova Porvinciale, Via Nuova Variante, Via Oricchio, Via Alfo Moro, Via Ovido Serino, Via Parco, Via Pioppo, Via delle Puglie, Via dei Due Principati, Via Regina Pacis, Via Rimembranza, Via Giovanni Falcone, Via Nazario Sauro, Via San Vincenzo, Via Trieste, Via Torino, Via Trento, Via Vanvitelli, Via Torrente Inferiore, Via Zara, Via Macello, Via Licinella San Vincenzo, Via Monumento.