Dissezione aortica acuta: innovativo intervento radicale al Ruggi

Innovativo intervento radicale nella dissezione aortica acuta a Salerno: presso la Struttura Complessa di Cardiochirurgia d’Urgenza diretta dal dottor Severino Iesu è stata adottata una nuova tecnica chirurgica per trattare in emergenza l’aorta dissecata in tutta la sua estensione toracica.

La tecnica

La tecnica d’intervento tradizionale utilizzata fino ad ora, infatti, prevede solo la sostituzione dell’aorta nel suo secondo tratto (detto ascendente). In questo modo si elimina il rischio di rottura dell’aorta nella sua porzione più fragile e non si agisce sulle altre porzioni all’interno del torace, ovvero il bulbo, l’arco e l’aorta discendente toracica. Da qualche tempo, presso la Cardiochirurgia d’Urgenza di Salerno, utilizzando due protesi, si pone in sicurezza tutta l’aorta toracica (dalla valvola aortica all’aorta discendente). In particolare, la prima va ad inglobare la radice dall’esterno (Florida Sleeve Operation), mentre la seconda protesi, costituita da due parti, sostituisce con la sua porzione iniziale l’aorta ascendente e l’arco e, con quella distale costituita da uno stent, stabilizza dall’interno l’aorta discendente. La complessità chirurgica è aumentata dalla necessità di impiantare singolarmente tutte le arterie che portano il sangue alla testa.

La particolarità

Tale intervento detto “Total Aorta” ed eseguito solo in alcuni centri cardiochirurgici internazionali offre all’ammalato non solo il vantaggio di contenere nell’immediato i rischi legati a tale intervento, ma anche di ridurre sensibilmente le complicanze tardive a carico dell’aorta residua alla quali l’ammalato sarebbe esposto, se sottoposto alla tecnica chirurgica tradizionale .