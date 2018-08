Esclusiva/Video ironico contro Salvini, intervista al rapper Lamin Ceesay: "Ecco cosa è successo"

"Era un video giocoso: l'intento era quello di sdrammatizzare la situazione critica sul fronte migranti che sta interessando il Paese, con Salvini: molte persone lo hanno completamente frainteso". Queste le parole di Lamin Ceesay, il rapper salernitano finito nell'occhio del ciclone, negli ultimi giorni, per aver realizzato un video-messaggio ironico dedicato al Ministro dell'Interno ed averlo pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Il fatto

Lamin che, anni fa, già si raccontò in un'intervista su Salernotoday, mai avrebbe immaginato di finire sulle cronache nazionali e di essere preso di mira da commenti razzisti e minacce da parte di chi non ha gradito il suo video, in cui, insieme a due amici, fingeva, scherzosamente, di tornare in Africa a bordo di un pedalò, per accontentare Salvini. A spiegarci l'accaduto e ad esprimere le sue precisazioni, è stato proprio il rapper afrosalernitano, in un'intervista esclusiva al nostro giornale.

