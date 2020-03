Intestatario fittizio di oltre 600 vetture: arrestato un uomo ad Angri

In azione, gli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione autostradale di Angri del Compartimento della Polizia Stradale della Campania e della Basilicata che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza per la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, intestatario fittizio di più di seicento auto.

Il caso

L'uomo è ritenuto responsabile di falso in atto pubblico continuato, facendo cadere in errore il pubblico ufficiale della Motorizzazione Civile, di volta in volta incaricato della registrazione delle auto. E’ stato anche disposto il sequestro preventivo delle numerosissime vetture, nella disponibilità di soggetti non ancora identificati, che le utilizzavano anche per commettere reati.