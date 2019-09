Intitolazione del Palazzetto dello Sport di Capriglia di Pellezzano alla memoria di Carmine Longo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pellezzano ricorda Carmine Longo, uomo di calcio e dirigente sportivo di riconosciuta esperienza. Lunedì 30 Settembre alle ore 17:30 avrà luogo la cerimonia di intitolazione del Palazzetto dello Sport della frazione Capriglia, in Via Capitano Vincenzo Pastore.



Con il Sindaco Francesco Morra saranno presenti numerosi ospiti ed una rappresentanza della Salernitana Calcio. Presente, naturalmente, anche la senatrice Eva Longo, sorella di Carmine, poi ospiti del mondo calcistico e, più in generale, dello sport.



È prevista poi la presenza di Cosimo Sibilia, senatore della Repubblica e Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, di Nello Talento, componente della Giunta nazionale CONI, di Aniello Aliberti, già Presidente della Salernitana. In programma la solenne benedizione dell’Arcivescovo Emerito Monsignore Gerardo Pierro, che sarà accolto dalla comunità e da Don Luigi Pierri, Parroco di Capriglia.



“Il Dottor Carmine Longo – ha dichiarato il Primo Cittadino – ha avuto gloriosi trascorsi nella storia del calcio italiano, ed in particolare l’esperienza, le capacità e la passione che ha umilmente messo al servizio della squadra e della società rappresentativa della Città di Salerno, sono oggi universalmente riconosciute”.

In occasione dell’evento di intitolazione, ci sarà l’incontro di calcio tra le rappresentative del Calcio Oratorio Pellezzano e Calcio Oratorio Capriglia.