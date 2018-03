Intitolazione largo alla memoria di Guido Scocozza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione della XXIII Edizione del Premio Nazionale della Solidarietà sono iniziati da parte del Comune di Salerno, i lavori di manutenzione e sistemazione in via Pio XI per l' intestazione del largo alla memoria DI Guido Scocozza volontario salernitano ucciso in un attentato terroristico a Napoli. L’ intitolazione si terrà venerdi 6 aprile alle ore 9,30 nel largo adiacente la Uildm di Salerno, da cui è partita la richiesta di dedicare uno spazio a Guido. “Ci sembrava doveroso un atto del genere- dichiara Elvira Rizzo Presidente della Uildm di Salerno- ormai da anni con il Premio della Solidarietà ricordiamo Guido, giovane salernitano vittima innocente del terrorismo. E’ anche un modo per gettare uno sguardo sul mondo, su quanto accade e preoccupa e per non dimenticare.”