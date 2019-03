Padula: sede della Polizia Locale intitolata a Joe Petrosino, presente anche il sottosegretario Sibilia

"Avevo preso un impegno 6 mesi fa ed oggi l'ho mantenuto. Sono voluto essere presente all'intitolazione a Joe Petrosino della nuova sede della Polizia locale a Padula, città natale del poliziotto italoamericano ucciso dalla mafia". E' quanto detto dal sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. "Joe - ha spiegato Sibilia - ha fondato la sua azione sulla coerenza e sulla lealta', valori che vanno ribaditi e praticati. Anche nei rapporti politici di governo. Uno dei modi migliori per ricordare un servitore dello Stato, e' mantenere fede ai propri impegni, essere leali nei confronti dei cittadini in primis. Il nostro Governo sta lavorando alla radice per sconfiggere le mafie. Due giorni fa abbiamo approvato la legge che modifica il 416-ter con la quale manderemo in galera, senza fare sconti a nessuno, i politici corrotti che fanno voto di cambio e affari con la criminalità organizzata".

La cerimonia

Si è tenuta questa mattina, infatti, in via Chiusa a Padula, l’intitolazione del Comando di Polizia Locale a Joe Petrosino nel 110° anniversario della sua morte. Tante le personalità, istituzionali, militari e politiche presenti alla cerimonia, durante la quale è stato intonato anche l’inno nazionale italiano e americano ed è stata scoperta poi la targa posta dinanzi alla nuova sede del Comando di Polizia Locale che raffigura il poliziotto accanto ad un ponte che simboleggia l’unione tra il popolo italiano e quello americano. Emozioni.