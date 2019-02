Introduzione ai diritti umani con Amnesty International

Amnesty International organizza il Corso di introduzione ad Amnesty International, un'occasione per parlare di diritti umani e delle tante modalità con cui è possibile difenderli e promuoverli. Il corso - completamente gratuito - si articola in due incontri di circa un'ora e mezza ciascuno, durante i quali i volontari Amnesty illustreranno i temi e i principali meccanismi d'azione del movimento, prendendo spunto da casi specifici e indicando risorse e metodi accessibili a tutti. Diritti umani in Italia e nel mondo, storie di difensori di diritti umani, progetti per parlare di diritti umani a scuola: questi alcuni dei temi oggetto dell'iniziativa.

La frequentazione degli incontri non comporta l'assunzione di alcun "impegno" né di partecipazione futura alle attività: chi sceglierà di diventare attivista potrà contare su una certa familiarità con i metodi e gli strumenti di Amnesty International ed entrare a far parte di un gruppo locale; chi, invece, tornerà sulla sua strada, sarà venuto a conoscenza di una serie di metodi per attivarsi individualmente nella promozione dei diritti umani.



Iscrizione e info



Vi aspettiamo venerdì 1 marzo e giovedì 7 marzarzo alle ore 20 presso la sede dell'ARCI "A.Simeon", Via Matteotti, 46 - Nocera Inferiore

È gradita un'email di iscrizione a gr261@amnesty.it entro il 28 febbraio 2019.



Per informazioni sul corso:

email: gr261@amnesty.it

Cell: 3332745100