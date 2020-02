Colpito da un'ischemia, continua a guidare: salvato un uomo ad Antessano di Baronissi

Dramma sventato, ieri, ad Antessano di Baronissi, dove la Polizia Municipale ha salvato un automobilista che nel pomeriggio guidava in via Aldo Moro, diretto a Battipaglia. L’uomo, un cinquantunenne della cittadina della Valle dell'Irno, è stato colpito da una Ischemia, ma continuava a guidare in stato confusionale, come riporta Zerottonove.

I soccorsi

Dopo essere salito su un’aiuola in via Moro e aver divelto la segnaletica, è stato inseguito e prontamente fermato in località Antessano. I vigili, dunque, hanno allertato i sanitari: l’uomo è stato condotto e ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, per gli accertamenti e le cure del caso.