Senza stipendio da 3 mesi, i lavoratori della IsoAmbiente salgono sul tetto

Attendono ancora tre mensilità arretrate, così, per protesta, sono saliti sul tetto dell'azienda, i lavoratori di Isoambiente Salerno. “L’ennesimo dramma del lavoro non può passare inosservato a Salerno - ha denunciato Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel di Salerno, che in queste ore è in stretto contatto con i lavoratori - Dalle notizie che mi giungono sono cinque i lavoratori saliti sul tetto, tra cui il nostro delegato sindacale”. Si tratta di persone che hanno subito lo sfratto di casa e che non possono fare la spesa.

L'appello di Rispoli alla Magistratura e alle Istituzioni