Coronavirus, in quarantena volontaria anche alcuni studenti

Diverse, le quarantene contro il contagio da Coronavirus, tra Salerno e provincia. Le misure a scopo precauzionale riguardano cittadini provenienti dalle zone a rischio e risultano, in diversi casi, volontarie.

Le precauzioni

In particolare, un gruppo di 10 gli studenti di un liceo di Salerno è in autoisolamento. Anche una famiglia di una frazione collinare salernitana eviterà contatti esterni per 14 giorni. Si susseguono, dunque, le segnalazioni all'Asl per i rientri dal Nord da parte dei nostri concittadini che, con senso civico, si stanno rivolgendo agli enti preposti per conoscere i comportamenti consigliati o, in casi particolari, imposti dalla normativa vigente, a seconda della area di provenienza.