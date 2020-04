Covid19, "isolata" la Casa Famiglia ‘San Pio’ di Padula Scalo: le disposizioni del sindaco

"Isolata" la Casa Famiglia ‘San Pio’ di Padula Scalo: lo ha disposto il sindaco, Paolo Imparato, a seguito della comunicazione di un cittadino risultato positivo al Coronavirus. Il primo cittadino ha ordinato di “disporre temporaneamente per tutti coloro che si sono recati presso la Casa Famiglia ‘San Pio’ di Padula Scalo o che hanno avuto contatti con il personale dal 10 marzo di porsi in via cautelare, in isolamento fiduciario e, in presenza di sintomi, di contattare il medico curante in attesa dell’avvio e della relativa conclusione dell’inchiesta epidemiologica da attivarsi da parte dell’Asl Salerno sulla Casa Famiglia, tesa ad accertare le condizioni di salute dei singoli individui”.

L'isolamento

Deciso, inoltre, l’isolamento del personale e dei degenti della Casa Famiglia. Nessuno, dunque, può entrare o uscire dalla struttura, ad eccezione del personale sanitario deputato a eventuali soccorsi. Tali disposizioni hanno effetto immediato e dureranno fino alla conclusione dell'inchiesta epidemiologica.