Ispezioni del Noe: sequestri e denunce tra Sarno, Pellezzano e Fisciano

Senza sosta, i controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale. Effettuate, infatti, una serie di ispezioni nell’ambito del territorio provinciale riscontrando molteplici violazioni in materia ambientale, da cui sono scaturiti sequestri e denunce dei responsabili.

Le ispezioni

In particolare, a Pellezzano, è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 300 mq utilizzata dai responsabili di un attiguo centro di equitazione, quale deposito incontrollato di stallatico. A Fisciano, poi, è stata ispezionata la sede di una nota società di trasporti con containers. Sigilli, dunque, ad un’area di circa 250 mq su cui erano depositati in maniera incontrollata rifiuti speciali pericolosi e non.

Il sequestro

Infine, a Sarno è stato ispezionato un laboratorio artigianale adibito alla lavorazione di metalli, poi riscontrato privo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. All’esito degli accertamenti, da cui è scaturita la denuncia del responsabile e su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’attività. Le verifiche continuano.