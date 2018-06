Ispezioni di De Luca negli ospedali, Polichetti (Fials): "Venga a Salerno e Ravello"

Chiede che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, estenda le sue ispezioni anche negli ospedali di Salerno e Ravello, Mario Polichetti, sindacalista della Fials provinciale, che ha approvato l’iniziativa del Governatore di visitare, a sorpresa, i presidi del territorio provinciale.

Parla il segretario della Fials

“Ho appreso con piacere la notizia del presidente De Luca impegnato, all’insaputa di medici e infermieri, in un tour improvvisato nei presidi di Nocera Inferiore e Pagani- ha detto Polichetti- Mi fa piacere che abbia potuto toccare con mano le carenze della sanità salernitana e credo che debba continuare in questo senso, perché solo sul campo si può comprendere davvero quello che non va. Ecco perché lo invito a venire, senza avvisare la direzione generale del Ruggi, a visitare gli ospedali di Salerno e Ravello. Si renderà conto che le denunce dei sindacati, con alcune che si trascinano ormai avanti da anni, non sono pretestuose. Se le visite a sorpresa vogliono essere un modo per dimostrare la vicinanza ai professionisti che lavorano nella sanità e agli utenti ben venga. A Salerno e in Costiera amalfitana, infatti, ci si appresta a vivere un’estate particolare e questo lo diciamo da tempo”.

L'appello al confronto di Polichetti