Istituto Comprensivo Picentia: Open days dal 15 al 17 gennaio

Open day 2019, porte aperte all’Istituto comprensivo Picentia di Pontecagnano-Faiano. Tre giorni (15, 16 e 17 gennaio) di iniziative per far visitare gli spazi e i laboratori dei tre plessi scolastici: la scuola dell’Infanzia “Raggio di sole”, la scuola Primaria “Giorgio Perlasca” e la scuola Secondaria di I grado “Picentia”. Si parte martedì 15 gennaio, con la Primaria, dove, dalle ore 16 alle ore 19, docenti, allievi e personale accoglieranno i genitori in visita alla scuola. Alle ore 16 la dirigente Ginevra de Majo presenterà l’offerta formativa e la visione didattico-educativa dell’Istituto. "Una scuola d’eccellenza inclusiva" è questo il motto che la Picentia ha fatto proprio per «consentire ai più bravi di sostenere con successo le sfide dell’attuale contesto economico senza lasciare indietro nessuno, come dimostrano i risultati Invalsi» sottolinea la dirigente de Majo.

Nato nel 2015, l’istituto comprensivo Picentia accoglie complessivamente 850 alunni. La collocazione delle tre scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria), ubicate in una sorta di Campus - circondate daun ampio cortile, aree pedonali e campetti sportivi - ha favorito il crearsi di una forte “identità” d’Istituto, facilitando la collaborazione tra docenti di ordine diverso, grazie all’utilizzo comune di spazi e attrezzature e a una “progettazione verticale” che offre in modo coerente all’alunno, dai 3 ai 14 anni, la possibilità di coltivare il piacere della lettura, la musica, le lingue straniere, senza dimenticare i fiori all’occhiello dell’IC Picentia, lo studio della matematica con il metodo “Matematica&realtà” e lo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso il coding e la robotica educativa.

Porte aperte anche mercoledì 16 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19, per visitare la scuola dell’Infanzia “Raggio di sole”, mentre giovedì 17, dalle 16 alle 18, spazio all’open day della scuola secondaria di I grado Picentia. Nel corso dell’Open day sarà possibile conoscere, nel dettaglio, l’offerta formativa e partecipare a stimolanti laboratori didattici.