Italcementi Salerno, via libera dal Mise: prorogata la cassa integrazione ai lavoratori

Svolta nella vertenza Italcementi Salerno. Oggi, a Roma, si è tenuto un summit al Ministero dello Sviluppo Economico per riuscire a dare un futuro ai dipendenti. Lo scorso 23 ottobre, l'azienda “HeidelbergCement Group” aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori salernitani, i quali, dall'attuale cassa integrazione si sarebbero ritrovati, dal 31 dicembre di quest'anno senza lavoro.

Le reazioni

Presente al tavolo l’assessore regionale al lavoro Sonia Palmieri che spiega: “Siamo riusciti ad ottenere un risultato che sembrava impossibile da raggiungere stamattina, ma noi non ci arrendiamo mai. Abbiamo chiuso un accordo che prevede la riqualificazione per la riorganizzazione aziendale dei lavoratori del sito di Salerno, per rispondere meglio alle diverse esigenze produttive ed avranno a disposizione un anno di Cigs per realizzare questo percorso. E' una crisi aziendale che seguiamo da tempo - aggiunge Palmeri - offrendo sempre soluzioni alternative ai licenziamenti. L'abbiamo affrontata con passione e determinazione". L’esponente della Giunta di Palazzo Santa Lucia ricorda che il prossimo step sarà "un incontro nel nuovo anno con il management di Italcementi per delineare nuovi profili aziendali con i quali riqualificare i dipendenti".

Soddisfatte anche le sigle sindacali. “Il risultato raggiunto oggi al ministero del Lavoro ha una importanza davvero significativa per il territorio salernitano. Aver concesso la proroga della Cassa integrazione straordinaria per un altro anno ai 23 lavoratori dello stabilimento Italcementi è il frutto di un proficuo gioco di squadra, a tutto vantaggio di 23 famiglie e dell'intero territorio salernitano” dichiarano Giuseppe Vicinanza, della Filca-Cisl di Salerno, e gli Rsu dello stabilimento Italcementi, Alessandro Biasin e Dario Ferrara. "Vogliamo ringraziare soprattutto l'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri - proseguono - che ha preso a cuore la vicenda prodigandosi per evitare una vera tragedia sociale, con la fine degli ammortizzatori. La vicenda dimostra che quando l'obiettivo ècomune tutti i soggetti coinvolti hanno il dovere di collaborare per portare a casa il risultato migliore", concludono Vicinanza, Biasin e Ferrara.