IV concorso fotografico ri-scatti

Il concorso chiede di cogliere aspetti del tema sia nell’accezione puramente tecnica di un'inquadratura che stringe fermamente su una persona o un oggetto in particolare che come metafora di ciò che è importante per ciascuno di noi. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da un breve commento sul tema proposto. La partecipazione al concorso è gratuita per i giovani fino a 23 anni che concorreranno per la categoria speciale “Primi Scatti” che prevede un Premio Speciale per il Primo Classificato. Dai 23 anni in su l’iscrizione è di € 10,00 e sono ammessi tutti i fotografi professionisti e non e gli amanti della fotografia senza limiti di età. A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione. Questi i premi della categoria generale: 1° classificato premio di € 200; 2° classificato premio di € 100; 3° classificato smart box valido per due persone. Le fotografie, a colori o in bianco e nero, possono essere scattate da cellulari, tablet o simili e non dovranno aver subito ritocchi significativi come fotomontaggi o alterazioni della realtà ripresa. Ogni partecipante può inviare una foto inedita in formato cartaceo, ovvero carta opaca o lucida, di dimensioni di 25cmx37cm a 254dpi. I commenti scritti unitamente al nome dell’autore dovranno limitarsi a un massimo di 20 righe ovvero 250 parole totali per ciascuna foto, dovranno avere la funzione didascalica di spiegazione della foto presentata, rispetto al tema proposto. Come le fotografie, i testi dovranno essere inediti e ideati dal partecipante al concorso. Per visionare il regolamento completo http://www.cordainaccordo.it/4--concorso-ri-scatti.html Per info: cordainaccordo@gmail.com 347.6060829 335.1327051