Sapri: Janus River nella città della "Spigolatrice"

Da domenica Janus River è arrivato a Sapri. L'ottantaduenne di origini polacche ma italiano di adozione, dal 1 gennaio del 2000 ha deciso di abbandonare la sua vita e di iniziare un viaggio in bicicletta che non ha ancora interrotto. Questo suo peregrinare lo ha portato, praticamente, in tutto il mondo: dalle Canarie a Barcellona, passando per l'Europa ed arrivando fino in Siberia il suo viaggio ancora non è finito.

Il ritorno in Italia

Dal 2016 è tornato in Italia e Domenica scorsa è arrivato a Sapri dove è stato ospite della ProLoco. Il suo obbiettivo è di arrivare a Roma per Maggio e poi spingersi in Sud America, ma il suo vero obbiettivo è quello di arrivare in Cina nel 2028, all'età di 91 anni, per entrare nello Stadio Olimpico durante la Festa Nazionale. Ad accompagnarlo l'augurio della Pro Loco di Sapri: "Siamo stati felici di sostenere l'impresa facendoci carico dell'ospitalità di Janus River. Buon proseguimento!".