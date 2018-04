"Je suis Scianel": il promettente brano di Keira, la stella pop salernitana

Poesia e musica si fondono nel brano pop della salernitana Keira, all'anagrafe Annapaola Giannattasio. La grintosa artista 20enne ha diffuso in rete la sua promettente canzone, da lei scritta e messa in musica. Dopo aver studiato canto in accademia a Milano, è tornata nella sua città ed oggi frequenta il conservatorio Martucci.

La curiosità

Keira, nome d'arte ispirato ad una divinità greca, sta conquistando innumerevoli amanti del pop ed ha visto già premiato il suo talento, ricevendo una borsa di studio dal centro europeo Toscolano, nota scuola di formazione per musicisti fondata da Mogol. Tanta curiosità, dunque, per "Je suis Scianel", ascoltabile su Spotify o sulla sua pagina Facebook dove è possibile anche vedere il videoclip.