Ju jitsu, dai-ki dojo salerno tra le prime società al campionato regionale fijlkam Campania

Domenica 10 febbraio u.c. a Succivo (CE) si è tenuto il Campionato Regionale Ju Jitsu FIJLKAM 2019. Gli atleti dell’A.S.D. DAI-KI DOJO del Maestro Rino Genovese, si sono confrontati nelle specialità FIGHTING SYSTEM - NE WAZA - DUO SYSTEM. “Contenta ed Emozionata della crescita tecnica e caratteriale di tutto il gruppo” ha dichiarato il Presidente Carmen Spirito. Una giornata positiva per tutto il team DKDSALERNO che, con 11 atleti in gara, ha conquistato 17 medaglie nelle 3 discipline e 4 titoli di Campioni Regionali. La Dai-Ki Dojo Salerno si è confermata tra le prime società del Ju Jitsu Campano. La strada ancora è lunga ma la direzione è giusta! Prossimo appuntamento che impegna gli atleti DKD è il passaggio al nuovo grado di cintura. Questi i risultati nel FIGHTING SYSTEM: ORO per Genovese Roberta - Gallucci Sarah - Bruno Viola; ARGENTO per Bellerè Lorenzo - Romito Roberto - Bruno Lorenzo - Genovese Edoardo - Spirito Martina - BRONZO per Pennasilico Cesare - Milito Francesco - Spirito Francesco. Nel NE WAZA ORO per Bruno Viola - ARGENTO per Genovese Edoardo - Milito Francesco - Spirito Francesco. Nel DUO SYSTEM ORO per la coppia Genovese Edoardo/Gallucci Sarah - Pennasilico Cesare/Spirito Martina.