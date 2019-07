Karate, il salernitano Vincenzo Pappalardo conquista il bronzo in Croazia

Si é appena conclusa la tappa di karate della Youth league ad Umag (Croazia), a portare sul podio i colori italiani è il salernitano Vincenzo Pappalardo, classe 2005, allievo scelto dal settore giovanile delle Fiamme Oro Polizia di Stato (scuola allievi agenti della polizia di stato di Caserta) coordinate dal Maestro Alfredo Tocco e figlio d'arte di Antonio Pappalardo dell' Accademia Karate Salerno, che conquista la medaglia di bronzo nella categoria under 14 (kata), una medaglia che vale oro, in un circuito mondiale giovanile da numeri da record oltre 2000 atleti partecipanti di 74 nazioni, dove il giovane Pappalardo si é distinto da vero campione affrontando atleti provenienti da tutto il mondo, arrivando a conquistare il tanto ambito podio. Il giovane salernitano Vincenzo Pappalardo é Campione d' Italia Fijlkam cat. Cadetti e in soli 2 anni di agonismo vanta già 4 titoli internazionali.