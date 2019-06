Il killer delle prostitute è stato condannato a venti anni di carcere

Carmine Ferrante, il killer delle prostitute, è stato condannato a 20 anni di carcere. La Corte di Cassazione lo ha giudicato per l’omicidio di Nikolova Temenuzhka, la prostituta bulgara di 37 anni uccisa ad agosto 2016, nella periferia di Pagani.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli avvocati di Ferrante, i legali Agostino De Caro e Bernardina Russo. Ora la condanna è definitiva. Ferrante è indagato per un secondo omicidio, quello di Mariana Szekeres, la 19enne romena che fu uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2016 a Salerno, poi ritrovata in via Dei Carrari.