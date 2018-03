Incidente sull'A2, scomparsa la cagnetta a bordo dell'auto: l'appello del proprietario

E' scomparsa domenica sera, quando, in piena emergenza neve, il suo proprietario, un automobilista romano, è rimasto ferito in un incidente stradale, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Polla e Petina. Il malcapitato si trovava a bordo della sua auto con Kutì, il suo cane di razza Airedale terrier. Dopo l’impatto è stato condotto in ospedale per ricevere le cure del caso: Kutì, intanto, è scomparsa e di lei si sono perse le tracce. Docile e dotata di microchip la cagnetta, probabilmente, si era allontanata per la paura. Il proprietario è disposto ad offrire una ricompensa a chiunque riuscirà a riportarla a casa.

L'appello

Ad oggi, probabile ma non certo, un unico avvistamento della cagnetta tra Polla e Atena Lucana. Chiunque dovesse vederla in autostrada o nelle zone limitrofe, può rivolgersi ai numeri 338/8088570 – 329/4578664.