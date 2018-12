L'Ail compie 30 anni: torna la Buona Stella a Salerno e provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche quest’anno vi invitiamo a trovare la vostra “Buona Stella”….ci sono, infatti, delle stelle che a Natale possono illuminarci la vita e sono le “Stelle” dell’AIL, la manifestazione più importante (insieme alle Uova di Pasqua) della nostra Associazione.Posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il 7/8/9 dicembre torna in tutte le piazze italiane la manifestazione “Stelle di Natale AIL”, grazie alla quale, l’AIL è divenuta l’Associazione di riferimento di tutti i pazienti onco-ematologici d’Italia.

Con un piccolo contributo di € 12,00 si potrà ricevere la bellissima stella di Natale. L’AIL Sez. Marco Tulimieri Salerno sarà presente con i propri stand in tante piazze della Provincia ed in città presso: Corso Vittorio Emanuele altezza Feltrinelli e Piazzetta Barracano, Piazza Caduti Civili di Brescia, P.zza Monsignor Bolognini (altezza chiesa del Carmine), Torrione e inoltre presso gli Ospedali di Salerno, Pagani, Sapri, Oliveto Citra, Vallo della Lucania e Mercato San Severino.

L'AIL fa presente che le stelle di Natale si possono trovare solo presso gli stand AIL e sono riconoscibili perché corredate da un involucro a forma di “cono” riportante il “logo” dell’associazione. Un “grazie” enorme è dedicato anche ai nostri volontari che, di anno in anno, crescono e rendono possibile tutte le nostre manifestazioni. Dona al 45585 per sostenere le Case AIL dal 1 al 16 dicembre 2018 per offrire accoglienza e conforto ai pazienti che si curano lontano da casa. Puoi donare 2 euro con un SMS da cellulare, 5 o 10 euro da telefono fisso.