L'ambiente: effetti sull’uomo, sul pianeta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presso l’Istituto comprensivo di Siano-(SA), parte oggi la tre giorni di approfondimento sulla tematica dell’inquinamento. L’uomo è l’anima il giorno 22 Novembre 2018, guardarsi dentro per ricercare i perché di questa immane tragedia. L’uomo è l’ambiente, cause e con cause cosa si può fare, per aiutare il pianeta, l’uomo nell’universo giorno: incontro fissato per il 10 Dicembre. L’uomo come entità nel Cosmo, come luce di vita..l’uomo e il futuro, il tema dell’altro incontro. Il Primo si terrà oggi 12 novembre. Saranno presenti il prof. Pesce Rosario dirigente scolastico, la prof.ssa Antonella Falbo, il prof. Siani Massimo, il dott. Michel Maritato presidente Assotutela, il dott. Camillo Capuano sociologo, Carmelo Perugia ideatore del progetto dalla “Terra dei fuochi alla terra dei fiori”, autore del libro ” terra Felix, agli eroi vittime della terra dei Fuochi”