L'azienda agricola casa Iuorio di Palomonte ai “Soliti ignoti” su Rai 1

PALOMONTE – 01 Ottobre 2019 - Mirella e Claudio Iuorio, dell’Azienda Agricola Casa Iuorio di Palomonte, hanno partecipato alla trasmissione i “Soliti Ignoti” di Rai 1. Il programma, in onda nella fascia preserale di Rai 1, è un game show che presenta otto ignoti a cui abbinare la corretta identità. La puntata, andata in onda ieri sera 30 settembre 2019, ha permesso di svelare la nuova linea di prodotti disponibile nella dispensa di Casa Iuorio, con l’indizio richiesto per indovinare l’identità di Mirella Iuorio, sulla pedana in studio con il numero tre: “In tanti sono curiosi di sapere come si fa”. Il riferimento era ad OrtoMayo, la maionese vegana di Casa Iuorio fatta con gli ortaggi di stagione, coltivati nei campi della stessa azienda agricola e ottenuta con soli tre ingredienti: un ortaggio di stagione (zucca, cavolfiore, broccoli, melanzane, peperoni), olio extra vergine di oliva e limone. Senza uova, latte né zuccheri aggiunti. E anche senza conservanti, senza coloranti né additivi industriali. Un prodotto completamente vegetale che nasce dalla passione di Casa Iuorio per il cibo sano e buono. Oltre a Mirella, la cui identità non è stata individuata dalla concorrente, nella stessa puntata era presente anche il fratello Claudio in qualità di “parente misterioso”, l’ignoto che compare alla fine del gioco e permette di raddoppiare il montepremi. La concorrente è riuscita a trovare una familiarità fra i due volti ed ha indovinato il legame di parentela fra Mirella e Claudio, portando a casa l’importo accumulato. “Per noi è stato molto emozionante partecipare alla trasmissione i “Soliti Ignoti”– dicono Mirella e Clauido Iuorio. Siamo stati accolti da un clima familiare che ci ha fatto sentire subito a nostro agio. Abbiamo ricevuto molti complimenti per la nostra maionese vegana, un vero onore poterla presentare in anteprima in una trasmissione Rai”. Per informazioni: www.casaiuorio.it

