L’Università Popolare Interculturale di Salerno presenta il progetto "Università di Strada"

L’Università Popolare Interculturale di Salerno è lieta di invitarvi alla presentazione del Progetto "Università di Strada" realizzato e promosso dalla rete nazionale Unieda che si terrà a Salerno il giorno 16 ottobre alle ore 11:00 presso Sala del Gonfalone del Palazzo di Città.

Il progetto “Università di Strada” è risultato vincitore del bando indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanziamento per iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e coinvolgerà 20 regioni e oltre 30 città. In Campania ha raccolto l’adesione dei Comuni di Campagna, Padula, Sassano, Salerno e del Museo della Pace “Giovanni Palatucci” di Campagna. L’evento sarà un’occasione per far conoscere le iniziative formative e culturali che interesseranno la città di Salerno e provincia.

L’Università di Strada è una iniziativa di cultura per la gente che passa, nonché il nostro modo di dichiarare l’amore per i luoghi dove viviamo e che contribuiamo a far crescere. Una piazza, una via, una strada più grande, un giardino, una piazzola, uno spazio abitato da esercizi, spesso solo commerciali, a volte culturali, rappresentano i luoghi deputati a svolgere lezioni, conferenze, corsi, seminari, laboratori, tutto quanto è sinonimo di riappropriazione della città dove viviamo. Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione di corsi gratuiti su: Laboratorio della memoria, Cultura della legalità e all’alfabetizzazione informatica con i relativi pericoli che si corrono connessi al loro uso nelle vari reti social, nonché truffe telefoniche e telematiche; Educazione finanziaria; Educazione ambientale; Educazione alimentare e Diritto del consumatore.