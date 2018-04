"L'uomo che dorme" di Corrado De Rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’UOMO CHE DORME - Corrado De Rosa - Rizzoli Il romanzo che inaugura la serie gialla dello psichiatra che ha denunciato mafiosi e terroristi che fanno finta di essere pazzi. Corrado De Rosa attinge alla sua esperienza di psichiatra, perito in vicende giudiziarie eccellenti, per costruire una commedia nera dal tono amaro e scanzonato. La dedica a una generazione a tratti infantile, maldestra in amore, che è cresciuta con i Lego rimanendo incastrata tra i mattoncini colorati delle possibilità e le macerie del disincanto. L'autore dialogherà con Nicola Ciliberti, chirurgo presso l'ospedale "Luigi Curto di Polla, nella libreria Ex Libris cafè, via Luigi Curto -Polla (SA)