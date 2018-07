La ballerina Alessandra Celentano a Salerno Danza d'amare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hanno avuto inizio le lezioni di danza al campus estivo di Salerno Danza d’ aMare e proseguiranno fino al 22 luglio. Anche questa X edizione rappresenterà una vetrina importante per i tanti i giovani danzatori e futuri artisti provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento coreutico, rappresenta non solo un’occasione per farsi notare ma anche un’opportunità, per i danzatori, di poter crescere professionalmente. Tra i maestri di chiara fama presenti nel cast anche la danzatrice e maestra di danza della scuola di Amici, Alessandra Celentano che ha dichiarato “Torno ogni anno qui, in occasione di Salerno Danza d’ aMare , per la simpatia dell’ organizzazione, ma soprattutto perché ritrovo un grandissimo entusiasmo in questi ragazzi, c’è sempre una fortissima affluenza e questo denota una buona organizzazione. I giovani hanno l’opportunità di studiare in tanti modi diversi con i tanti maestri che sono presenti qui ogni anno e questo è molto bello” La maestra Celentano ha delineato la situazione di grande crisi che vive in questo momento l’arte ed in particolare la danza “L’ obiettivo di noi insegnati in questo momento di crisi - ha affermato - è quello di far avvicinare i ragazzi alla danza, perché essa non è solo un hobby ma è uno stile di vita, che porta con sé educazione, cultura e disciplina”. L’ insegnante del talent show più famoso d’ Italia è stata spesso criticata per la propria severità ed in merito a ciò ha spiegato il suo metodo di insegnamento “ La danza è di tutti perché tutti possono ballare ed ascoltare la musica e fare danza per hobby, ma la danza non è per tutti perché per farne un mestiere bisogna possedere determinate qualità e moltissimi requisiti. Vengo spesso tacciata di essere cattiva, in realtà sono solo severa e so di esserlo, ma credo che i giovani abbiano bisogno di regole e di verità perché altrimenti mi sentirei di prenderli in giro. Noi insegnanti abbiamo nelle nostre mani il futuro di questi ragazzi ed è per questo che bisogna essere molto chiari e molto onestà.” Tantissimi gli allievi che oggi presso il Centro Sociale di Salerno hanno preso parte alle lezioni della maestra Alessandra Celentano. Salerno Danza d’ aMare vanta infatti come sempre una sostanziosa affluenza di giovani danzatori e allievi. Sono infatti anche quest’ anno più di 100 le scuole e più di 700 gli allievi provenienti da tutta Italia e dall’ estero che hanno preso parte all’ evento coreutico che abbina la passione per la danza, al relax, al divertimento e alle emozioni.