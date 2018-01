La Befana arriva in bicicletta a Mercato San Severino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 5 Gennaio alle ore 11.00, in prossimità dell’Epifania, presso il Comune di Mercato S. Severino, il team della Ciclofficina Solidale consegnerà in dono al Sindaco Antonio Somma e ad alcuni bambini bisognosi delle bici rimesse a nuovo provenienti dal laboratorio della Ciclofficina in Via N. Sauro 13/1. Questo dono si fa portavoce di tutti i valori del progetto. Le bici, regalate dalla cittadinanza, hanno contribuito in questi mesi alla realizzazione e alla continuità del nostro progetto e sono state “riCiclate” grazie al supporto dei volontari. La ciclofficina è stata concepita come un laboratorio educativo-riabilitativo in cui la ciclo-meccanica può svolgere un’attività formativa e tecnico professionale per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disagio psichico. Il progetto è stato finanziato da Fondazione con il Sud, con il partenariato di Fondazione Casamica, Adiconsum Salerno e Legambiente Campania Onlus, e con il patrocinio morale del Comune di Mercato S. Severino (SA).