La “Cartesar” dona un nuovo mezzo spargisale alla Protezione Civile di Pellezzano

La “Cartesar” dona un nuovo mezzo spargisale alla Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” di Pellezzano (SA). Cerimonia inaugurale venerdì 15 Febbraio presso la sede dell’Azienda leader nel settore dei materiali da riciclo

Dalla sinergia tra pubblico e privato si realizza un vantaggio per il proprio territorio di riferimento, espresso sottoforma di servizio sociale a favore della cittadinanza locale. Sulla base di questo principio solidale, la “Cartesar”, azienda leader nel settore dei materiali da riciclo (soprattutto carta e cartone) con sede nel Comune di Pellezzano, venerdì 15 febbraio 2019, alle ore 10.00, presso i propri locali, situati in via Fratte, donerà un nuovo spargisale alla Protezione Civile locale “Santa Maria delle Grazie”.

Alla cerimonia inaugurale e di presentazione di questo nuovo mezzo interverranno: Il Direttore Generale della “Cartesar” dott. Felice De Iulis, il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra, la Dirigente della Protezione Civile della Regione Campania dott.ssa Claudia Campobasso, il Presidente della Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” Agostino Napoli e il Presidente del Coordinamento “Rete Campania 2020” Francesco Giacobbe. All’incontro parteciperà anche una rappresentanza delle scuole del territorio, con gli alunni che potranno assistere a una dimostrazione antincendio posta in essere dai volontari della Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie”.

“Il ruolo della Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” – dichiara il Primo Cittadino Morra – è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza sul nostro territorio. A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale ringrazio di cuore il direttore generale della “Cartesar” dott. Felice De Iulis e tutte le maestranze aziendali, per aver donato questo nuovo mezzo spargisale da utilizzare in caso di necessità quando si verificano eventi atmosferici che possono costituire un pericolo per l’incolumità delle persone”.Un’attenzione e una sensibilità da parte della “Cartesar” che è stata molto apprezzata anche dal Presidente della Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie”, Agostino Napoli, che ha ringraziato l’azienda locale per la donazione di questo mezzo, molto utile soprattutto nel caso in cui dovessero verificarsi improvvisi fenomeni atmosferici a carattere nevoso che, come noto, causano molti disagi soprattutto agli automobilisti