La chef Kateryna Gryniukh da Masterchef a Buonissimi 2018 ospite di Agriovo

EBOLI – Saranno le nostre uova al centro della ricetta che Kateryna Gryniukh preparerà in occasione di Buonissimi 2018, l’evento di beneficenza ideato dall’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma –OPEN Onlus. La serata, dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo per nutrire la ricerca scientifica, si svolgerà il 18 giugno, a partire dalle 20:30, presso il Club Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel di Salerno. Classe 1993, originaria di Mageriv, in Ucraina, Kateryna vive a Salerno con suo marito e deve la sua popolarità alla partecipazione alla settima edizione di MasterChef Italia, dove per un soffio non ha conquistato il titolo. Metterà la sua fantasia e la sua passione culinaria al servizio di una serata di beneficenza, preparando una ricetta inedita con le nostre uova. “È per noi un grande onore partecipare a Buonissimi 2018, ancor più se possiamo contribuire alla raccolta fondi per la ricerca scientifica – spiega Maria Pezzullo, legale rappresentante di AgriOvo. L’associazione OPEN svolge un lavoro encomiabile raccogliendo fondi a sostegno della ricerca in campo pediatrico, specificamente per la cura del neuroblastoma, il tumore pediatrico più diffuso. Perciò quando ci hanno proposto di sponsorizzare la serata ci ha fatto molto piacere dare il nostro supporto”. L’evento si pone come obiettivo la raccolta fondi per sostenere il progetto di ricerca “La biopsia liquida nei bambini malati di tumore”, un esame che consente, attraverso un prelievo di sangue, di individuare le mutazioni genetiche causate dal tumore, per una diagnosi precoce delle recidive e per una maggiore personalizzazione delle terapie. AgriOvo prenderà parte all’evento insieme ad altre realtà del territorio, tutte insieme per un grande gesto d’amore. Per approfondire www.agriovo.com