La città incantata meets New York city

Il 18 e 19 ottobre, La Città Incantata Film Festival sarà ospite del "Mese della Cultura Italiana" a New York (Stati Uniti). Durante la manifestazione, che avrà luogo presso la Belmont Public Library e presso la Mulberry Street Library, verrà dato ampio spazio agli School Cinema Awards, lanciati per la prima volta lo scorso anno a Nocera Inferiore per coinvolgere le scuole del territorio nella realizzazione di cortometraggi da presentare in un evento finale ispirato agli Oscar del cinema, svoltosi presso il Cinema Sala Roma nel maggio scorso in una serata aperta al pubblico. A New York, in particolare: - sarà proiettato il cortometraggio vincitore nella categoria "Miglior film" degli School Cinema Awards, dal titolo: "Il cerchio aperto"; - sarà proiettato un trailer con un montaggio di tutti gli altri cortometraggi delle scuole partecipanti, intitolato: "11"; - si terrà un dibattito per far conoscere negli Stati Uniti d'America La Città Incantata. In rappresentanza dell'organizzazione saranno presenti a New York la dott.ssa Laura Arena e il regista Vincenzo De Sio, mentre il direttore artistico Antonio Maiorino sarà in video-collegamento. L'esperienza degli School Cinema Awards tornerà anche quest'anno, con la VI edizione del Festival, con evento finale previsto per maggio 2019.