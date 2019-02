"La pedagogia irenica: Maria Montessori e la supernatura" per una metodologia di educazione alla pace con Mangano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà sabato 9 febbraio 2019 , alle ore 11,30 presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno un Seminario di Studi su : "LA PEDAGOGIA IRENICA: MARIA MONTESSORI E LA SUPERNATURA" per una Metodologia di educazione alla Pace. Poiché l'incontro è intervallato tra il 27 Gennaio "Giornata della memoria" ed il 10 Febbraio "Ricordo delle vittime delle foibe", prevede un’ introduzione alla Pedagogia montessoriana, il percorso della Dottoressa Montessori, il concetto di pace, la presentazione di materiale e l’attiva partecipazione degli studenti e dei docenti con la realizzazione di un elaborato finale sulla cultura della Pace “La scuola si può considerare secondo due punti di vista: o come il luogo in cui si impartisce l’istruzione, o come una fase di preparazione alla vita. In quest’ultimo caso deve soddisfare tutti i bisogni della vita.” Questo precisava Maria Montessori il cui metodo pedagogico, offre una ampia visione dell’educazione intesa come aiuto alla vita, basato sull’osservazione dell’essere umano nello svolgersi della crescita, dalla nascita fino all’età adulta.Il Metodo Montessori, che in questo momento vede a Salerno città due esperienza valide , presso il VI C.D. scuola infanzia “G.Costa” e la Scuola del mediterraneo, ha visto coinvolti tutti gli studenti delle classi, terze, quarte e quinte dell’Indirizzo di Scienze Umane in attività di Alternanza Scuola lavoro e tirocinio presso le scuole pilota Il Maestro Giuseppe Mangano, opera presso la Scuola del Mediterraneo in una prima primaria sperimentale e in qualità di formatore dell’Opera Nazionale Montessori offrirà il suo contributo culturale e storico- pedagogico all’iniziativa. Un’ occasione per gli studenti e i docenti di altissimo valore morale e civile. Gilda Ricci

Gallery