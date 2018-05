La prevenzione arriva nel centro fitness e benessere. Nasce la partnership tra BeFit Club e Centri Verrengia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Diffondere la cultura della salute e del benessere della persona attraverso giornate di prevenzione e sensibilizzazione. È questo l’obiettivo della partnership tra BeFit Club, centro fitness e benessere, e i Centri Verrengia di Salerno, brand di riferimento sul territorio con quattro centri (radiologia, laboratorio di analisi, fisioterapia, PET-TAC medicina nucleare).

Il primo appuntamento, che si terrà lunedì 28 maggio presso il centro BeFit, sarà dedicato alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici. Per l’occasione, i tesserati del Club avranno l’opportunità di effettuare un consulto gratuito con uno specialista in osteopatia e posturologia dei Centri Verrengia.

L’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione andrà ad arricchire la già ampia offerta di BeFit, che grazie ai diversi servizi, palestra, centro benessere, percorsi termali, da sempre promuove la cura del corpo e il benessere fisico.

“Siamo felici di questa partnership in quanto ci permette di diffondere ulteriormente la cultura del benessere fisico tra i nostri associati e, nel contempo, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione” sottolinea Domenico Credendino, direttore sportivo di BeFit Club. “Prosegue il nostro impegno nella prevenzione attraverso l’attivazione di collaborazioni con importanti realtà del territorio. Dopo la partnership con il Marina di Arechi i Centri Verrengia saranno presenti anche in un centro benessere e fitness di alto profilo come BeFit” spiega il direttore commerciale dei Centri Verrengia Carmine