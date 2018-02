La settimana dell'amore in Costa d'Amalfi

La settimana dell'Amore all'Otium SPA in Costa d'Amalfi

Speciale S. Valentino dal 10 al 18 febbraio



Quale occasione può essere migliore del San Valentino per raggiungere Minori, nel cuore della Costa d’Amalfi, e festeggiare la felicità e l'amore presso Otium SPA Bagno Romano?



Grazie alla collaborazione con il Villa Romana Hotel&SPA, al centro di Minori, lo staff Otium SPA ha preparato tutto per rendere indimenticabile la Festa degli Innamorati, dal pernotto alla cena a lume di candela, dal lunch romantico ai percorsi benessere dell’apprezzatissima ed unica SPA, il tutto nella straordinaria cornice della Costa d’Amalfi, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.



Un percorso ricco di emozioni per un viaggio sensoriale che rigenera e rilassa e che può essere completato al meglio con un delicato ed apprezzabile massaggio di coppia.



La Festa di San Valentino da Otium SPA non durerà solo un giorno, ma un’intera settimana. Una settimana intera dedicata agli Innamorati con soluzioni studiate per ogni esigenza e con l’opportunità di sfruttare, oltre ai percorsi benessere dell’Otium SPA, anche le soluzioni di pernotto e ristorazione offerte dal Villa Romana Hotel&SPA.



Per tutte le soluzioni proposte per lo Speciale San Valentino di Otium SPA Bagno Romano e Villa Romana Hotel&SPA, contattate i numeri 089/853855 e 089/877237 oppure visitare lo store online ufficiali di Otium SPA Bagno Romano e Villa Romana Hotel&SPA www.otiumspa.market e www.hotelvillaromana.market

