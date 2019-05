La spesa sospesa: 20 nuclei familiari sostenuti con la Confraternita di Misericordia Siano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è conclusa a Siano l’iniziativa La Spesa Sopsesa. A realizzare l’iniziativa solidale la Confraternita di Misericordia di Siano. Sei mesi di impegno volontario realizzata nell’ambito del progetto Value Mise sostenuto da Fondazione con il Sud. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di oltre cento volontari della Misericordia che si sono alternati nella raccolta, smistamento e consegna dei generi alimentari nel comune di Siano.

Un sacchetto di spesa che ha fatto la differenza per le 20 famiglie supportate. Pasta, uova, farina, sale, biscotti; ma anche scatolame e prodotti per l’alimentazione per bambini. Diverse le famiglie con minori a carico aiutate e supportate dalla comunità locale. 19 i punti vendita (Mini market La Perla, Antica Bottega del Pozzo, Alimentari Di Filippo, Atelier Frutta e verdura, Mini market Di Filippo, La Fattoria di Corvino, Mozzarelle e Formaggio Capasso, La Bottega dei Sapori, Alimentari Zambrano, Moccia SPA, Despar, La Coccinella, Panificio De Leo, Macelleria Di Filippo, FAF Market, Conad, Alimentari Rinaldi, Salumeria del Corso). Ogni attività commerciale ha ospistato il salvadanaio della spesa SoSPESA, raccogliendo in totale 289 euro. Una somma utilizzata per sostenere gli acquisti alimentari delle famiglie in difficoltà. 5 le raccolte alimentari, tenutesi da ottobre 2018 ad aprile 2019, che hanno permesso di supportate 20 famiglie del territorio in difficoltà. I volontari della Misericordia oltre alla raccolta degli alimenti sono stati impegnati nell’organizzazione e consegna dei pacchi.

Una filiera solidale che ha permesso di rispondere ad un bisogno sociale del territorio con una positiva attività di rete e collaborazione con l’Ufficio dei servizi sociali del Comune di Siano partner e la Commissione Pari Opportunità.