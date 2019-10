Matierno, ripartono le attività del Centro di Aggregazione: corsi e laboratori gratuiti per i giovani

Sono riprese le attività sociali al Centro di aggregazione di Matierno, a Salerno. Presso l'ex scuola del quartiere collinare, infatti, bambini e giovani, con il patrocinio dell'Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, capitanato dall'assessore Nino Savastano, hanno ricominciato i corsi gratuiti, ludici ed educativi che si tengono ogni pomeriggio.

I corsi gratuiti

In particolare, riapre le sue porte il Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad con il coro gospel il lunedì, dalle 18.30 alle 20.30 e il laboratorio creativo/multimediale finalizzato a divulgare valori civici ed etici, il mercoledì, dalle 18.30 alle 20.30. A cura dell'associazione Musikattiva, poi, al via il corso di tecnologie musicali lunedì dalle 16 alle 21 e martedì dalle 16 alle 19 per canto, coro e pianoforte, mentre il mercoledì dalle 18 alle 20 lezioni di chitarra e il giovedì quello sulle tecnologie musicali, dalle 16 alle 21. Per finire, venerdì dalle 17 alle 20 corsi di batteria e percussioni e sabato mattina dalle 10 alle 13 lezioni di chitarra. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, inoltre, per i piccoli utenti in programma il corso di sostegno scolastico e i laboratori creativi a cura della cooperatova Giovamente, mentre il mercoledì e il venerdì, a cura di MMA Personal trainer, il corso sportivo di MMA. Insomma, Matierno riprende vita.