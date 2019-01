La felicità si (a) casa: il laboratorio per autoprodurre detergenti al bar Verdi

La felicità si (a) casa: sabato, 19 gennaio, si terrà il laboratorio di autoproduzione per detergenti per la casa a cura di Cristina De Vita, presso il bar Verdi di piazza Luciani.

I partecipanti, dunque, impareranno a realizzare prodotti del tutto naturali per la pulizia della casa e per la cura dei capelli. "Nello specifico prepareremo una pasta detergente (tipo cif, calinda) e un aceto fatto con gli scarti di frutta e verdura da usare come ammorbidente e anti calcare - anticipa Cristina De Vita - Inoltre prepareremo il famoso gel per capelli a base di semi di lino". Per info e prenotazioni, è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 3208972096