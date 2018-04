Laboratorio di fotografia "Aspettando ri-scatti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 27 aprile alle ore 20.00 a Spaziodonna Salerno di via Quagliariello, l'Associazione Corda in Accordo Onlus incontrerà Franco Sortini, fotografo creativo e artista del settore, che approfondirà le tematiche legate alla fotografia ed ai suoi aspetti salienti, dando delle preziose “dritte” attraverso consigli pratici, suggerimenti ed esempi da commentare insieme. L’iniziativa, che anticipa di qualche settimana il concorso fotografico Ri-Scatti, quest'anno dedicato al tema "In Primo Piano", è aperta a tutti. Coloro che non sono iscritti all'Associazione Corda In Accordo Onlus, potranno seguire il laboratorio gratuitamente, ma solo previa iscrizione obbligatoria di 10 euro e, se interessati, potranno anche partecipare successivamente al concorso fotografico che quest'anno presenta molti premi e nuove sezioni. Per prenotare la partecipazione al laboratorio, basta inviare il nome al seguente link: https://goo.gl/forms/odoRyOayIM0EV9Xn2