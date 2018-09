Laboratorio gratuito di disegno e fumetto

l laboratorio si propone di soddisfare le esigenze sia dei ragazzi che non possiedono alcuna esperienza grafica o pittorica, che di quelli che, avendo già una formazione artistica, scelgono di approfondire tematiche o tecniche particolari, in rapporto ai propri interessi di tipo espressivo, sperimentando nuove modalità di rappresentazione della realtà o di interpretazione delle proprie idee. Il laboratorio consente a tutti i partecipanti di sperimentare molte tecniche espressive, da quelle grafiche a quelle pittoriche, fino a quelle miste e sperimentali, compreso.

Obiettivo del percorso è quello di consentire agli utenti di acquisire una buona padronanza relativa all'uso dei materiali e dei mezzi di produzione. Attraverso l'individuazione dei percorsi didattici personalizzati, il corso si propone la valorizzazione della creatività e delle potenzialità espressive dei ragazzi, all'interno di un contesto ricco di stimoli e di opportunità di socializzazione e di confronto.

per contatti rapidi cell 327 715 6603

www.scuolagraficasalernitana.it

https://www.facebook.com/scuolagraficasalernitana/