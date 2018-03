Laboratorio "Occhi aperti orecchie dritte" e una domenica super al Q°Vida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutti al Q°Vida di via Delle Calabrie, 85 a Salerno, il 4 marzo dalle 12 alle 16. Vi aspettiamo: passeremo qualche ora in compagnia del buon cibo, magari sorseggiando un buon drink da abbinare alle nostre proposte a menù. Per i più piccoli abbiamo organizzato con Saremo Alberi il "Laboratorio: Occhi aperti orecchie dritte!!!", una serie di attività davvero curiose e interessanti che lasceranno i vostri piccoli senza fiato e li coinvolgeranno nella riproduzione dei suoni della natura attraverso “nuovi” strumenti musicali realizzati con materiali di riciclo ad esempio

- Rumore delle onde del mare: bastone della pioggia

- Vento: flauto di Pan con Cannucce

e molto altro ancora....