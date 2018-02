Due ladre cilentane in trasferta in Abruzzo: arrestate

Arrestate in Abruzzo due ladre cilentane in trasferta, una 25enne residente ad Agropoli e una ucraina di 45 anni, anche lei residente in Cilento. Le ladre avevano svaligiato una storica gioielleria aquilana portando via gioielli per un valore complessivo di 10mila euro. Sono state bloccate a L'Aquila dalla Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi salernitani.