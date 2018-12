Furti a Salerno, un nuovo colpo al centro: caccia ai "ladri golosi"

Nuovo colpo in un'abitazione al centro di Salerno. Come ci segnalano alcuni lettori, dei malviventi avrebbero sradicato dal muro una cassaforte in un'abitazione per rubare soldi e preziosi e poi si sarebbero allontanati con il bottino, non prima di aver assaggiato dei dolci trovati in cucina.

Gli accertamenti

Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei malviventi. Allarme tra i cittadini, intanto, per l'ennesimo furto: chiesti maggiori controlli per scongiurare nuovi episodi.