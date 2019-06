Quattro furti in una notte ad Agropoli: cittadini disperati

Non calano i furti, ad Agropoli: alcuni lettori, residenti in contrada Moio, hanno denunciato quattro colpi messi a segno la notte scorsa. Quattro, dunque, le abitazioni prese di mira dai ladri: solo in un caso, il furto non è andato a buon fine, grazie alla presenza di un cane da guardia che ha messo in fuga i malviventi.

L'appello

Disperati, gli abitanti della zona rinnovano il loro appello alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli nelle ore notturne, scongiurando nuovi episodi di criminalità e restituendo loro la serenità e il senso di sicurezza perduti.