Ladri di api a Controne, la rabbia di un imprenditore: si indaga

Ladri di api sono entrati in azione a Controne e hanno portatt via tre casse contenenti gli insetti preziosi produttori di miele. Il danno è di circa 600 euro. C'è anche un danno morale: le famiglie di api sono state divise, svuotate tre cassette. Dopo la denuncia, i carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili del furto.