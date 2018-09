Ricettazione, riciclaggio ed estorsione: sgominata la banda dei ladri di auto, 5 nei guai

Concorso in furto aggravato di auto, ricettazione, riciclaggio ed estorsione, mediante la tecnica del “cavallo di ritorno”, commessi a Mercato San Severino, Fisciano e Pellezzano e nell’hinterland napoletano. Queste le pesanti accuse, a vario titolo, per 5 indagati: un'importante operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Mercato San Severino.

Le indagini

Stamattina a Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Napoli, i militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore: dalle indagini è emerso con chiarezza che il gruppo criminale operava nell’ambito di un accurato disegno organizzativo. I reati venivano sistematicamente consumati da persone stabilmente dedite a tali attività illecite che curavano con precisione la ripartizione dei compiti, volti alla commissione di numerosi furti di veicoli di media e grossa cilindrata da immettere sul mercato, previa contraffazione del numero di telaio.

Cavallo di ritorno

Le attività, eseguite mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, visione di immagini dei sistemi di videosorveglianza, meticolosi sopralluoghi e conoscenza dell’ambiente criminale locale, hanno inoltre consentito dai far luce su un caso di estorsione con la tecnica del “cavallo di ritorno”, nonché di recuperare 6 veicoli rubati e sequestrare un’intera officina all’interno della quale erano state nascoste numerose centraline e pezzi di veicoli, frutto di furto. È stata disposta la misura della custodia cautelare per tre indagati e degli arresti domiciliari per gli altri soggetti coinvolti.