Ladri in azione a Cava: due tentati furti in abitazione

Nuovi furti a Cava de’ Tirreni: come ci segnalano alcuni lettori, i ladri hanno preso di mira diverse frazioni e rioni del comune metelliano.

I tentati furti

In particolare, nei giorni scorsi, tra Pregiato e Santa Lucia, due i tentativi di furto. Indagano, le forze dell'ordine, per risalire all'identità dei responsabili, mentre molti residenti, esasperati, annunciano ronde e azioni di monitoraggio per scongiurare l'aumento dei colpi in zona.